BELLUNO «A Verona, dentro il mio appartamento, quaranta giorni in quaranta metri quadri, non ne potevo più. Così dieci giorni fa mi sono messa in macchina, tre ore al cardiopalma e me ne sono tornata a Cortina. Del resto ero anche rimasta senza lavoro». Una sfida al lockdown che Valentina Dadiè, personal trainer ampezzana, ha raccontato in diretta nazionale in una delle trasmissioni più seguite del panorama delle frequenze medie: Deejay chiama Italia con Linus e Nicola Savino. La sportiva non è scappata alla ramanzina, anche se è stata una paternale a metà: «Diamola per fatta, se tutti avessero fatto come te...» hanno sorriso sornioni i due conduttori. Vicende personali che nelle ultime settimane di chiusura totale sono più volte finite sotto i riflettori, con i protagonisti etichettati addirittura come irresponsabili. Valentina, invece, con semplicità e naturalezza è riuscita a spiegare le sue ragioni conquistando il pubblico e portando nella vetrina nazionale uno spaccato di Cortina poco conosciuto.

«Fino a ieri c'era il silenzio più assoluto, dal terrazzo vedo tutta la Conca e adesso qualcosa sta ricominciando. Ieri sentivo anche i rumori della natura». La giovane ha poi raccontato un aneddoto della sua quotidianità ampezzana. «Quando ero piccola ero lo zimbello del mio quartiere perché mamma mi urlava dal balcone che era ora di rientrare». A ricordare con simpatia i suoi giorni a Cortina è stato anche Linus che ha spiegato come la corsa Cortina Dobbiaco sia una delle sue preferite. «La più bella che abbia mai fatto» ha spiegato ai radioascoltatori.

Inevitabilmente, nel corso della telefonata, si è anche ipotizzato quello che potrà succedere durante la fase tre. Quella in cui il turismo avrà la possibilità di ricominciare. Un momento su cui gli interrogativi non mancano mentre le certezze si moltiplicano giorno dopo giorno. «Non so come andrà la piena stagione» ha spiegato Valentina. Mentre i conduttori si sono soffermati sulla stagione estiva delle seconde case, spiegando che proprio per la loro natura potrebbero sorreggere il turismo, anche a Cortina, in questo difficile periodo.

