BELLUNO Dopo un bel po' di confusione generato prima da assenza di comunicazioni ufficiali, poi da altre che sono apparse frettolose ed approssimative. Ora è chiaro cosa succederà nella scuola veneta e bellunese da oggi, lunedì 2, ed almeno fino a domenica prossima 8 marzo. Riapriranno le scuole, ma le aule non ospiteranno le lezioni. Queste ultime, in base alle decisioni di ogni istituto, saranno attivate per via telematica. Mentre, fisicamente, a scuola entrerà solo il personale della segreteria e in genere il personale Ata. Per informare studenti e famiglie, docenti e personale, ogni scuola ha scelto i propri canali abituali: posta elettronica o l'ormai onnipresente registro elettronico. Restano annullate fino al 15 marzo i viaggi di istruzione, come da disposizioni di ieri.

A scuola, cioè, ci saranno «il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario». Sarà la loro presenza a garantire che le attività di supporto della didattica siano espletate regolarmente. E siccome le lezioni sono sospese, chiariscono i Dirigenti Scolastici «i docenti non devono recarsi a scuola a meno di attività collegiali». Nel caso venissero indette e convocate delle riunioni dovranno essere organizzate in modo tale da prevedere una distanza di sicurezza fra le diverse persone. Intanto, come sollecitato anche dal Ministero dell'Istruzione, questa settimana sarà attivata in maniera massiccia la pratica della didattica a distanza. Utilizzando le diverse piattaforme e le diverse tipologie di registro elettronico, ogni scuola si sta organizzando per seguire nel modo più efficace possibile gli studenti che con la settimana che inizia oggi, accumuleranno due settimane consecutive di assenza dalle lezioni. Ai tre giorni di vacanza stabiliti dal calendario regionale in occasione del Carnevale, si sono aggiunti quelli determinati dall'emergenza coronavirus. E se le notizie in arrivo dal Ministero assicurano che l'anno scolastico rimarrà valido nonostante non venga raggiunto il numero minimo di giorni di lezione, per i ragazzi della classe 5^ la preoccupazione è legata soprattutto alla preparazione agli Esami di Stato. Nel corso di questa settimana, probabilmente nella giornata di mercoledì, in alcuni Istituti Superiori della città, arriveranno i dispenser di amuchina da installare in prossimità delle diverse classi con lo scopo di offrire a tutti la possibilità di mantenere, per l'intera durata della permanenza nei locali scolastici, il massimo della pulizia. Un'emergenza, quella del coronavirus, che probabilmente darà un ulteriore impulso all'ingresso degli strumenti informatici nella scuola e nella pratica didattica.

