La tela di Conte tra Orban e la Merkel «Spostare gli investimenti in Africa»

IL RETROSCENASALISBURGO Poiché non c'era nulla da decidere, a prima vista al vertice di Salisburgo non dovrebbe essere andata troppo male per l'Italia. A Giuseppe Conte è bastato tenere la posizione appoggiandosi ora alla Merkel ora ai paesi di Visegrad per uscire senza particolari danni dal summit. Se basta questo per restare tra i paesi di testa dell'Unione potrebbe essere sufficiente il Consiglio europeo di metà ottobre. O al massimo quello di fine anno. Per quella data non solo il nodo Brexit sarà risolto, ma si capirà ancora meglio -...