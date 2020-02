LA TECNOLOGIA

VENEZIA (t.borz.) «Il conta-turisti? Agevolerà il lavoro di chi dovrà governare i flussi. Osservando i dati si potrà immaginare dove le persone vogliono andare, quindi, in caso di necessità, sarà possibile veicolarle altrove. Ma si potrà intervenire anche sugli hub di accesso alla città con l'opportuna comunicazione e la segnaletica variabile».

L'assessore al Turismo, Paola Mar, è pronta a raccogliere i primi dati del sistema di monitoraggio dei flussi che entrerà in funzione a fine settimana, nei giorni clou del Carnevale.

«Grazie ai 34 rilevatori posizionati nei punti strategici della città - spiega l'assessore - un fomani potremo gestire bene i flussi, dopodomani potremo conoscere meglio e profilare di più il nostro turista e ancora più avanti dotare la smart control room, la sala di controllo centrale al Tronchetto, di maggiori informazioni per rispondere ad altre eventuali domande. Non è ancora prevedibile l'utilità completa, perché abbiamo un dato grezzo che va affinato».

Un esempio di decentramento dei flussi che potrebbe originarsi dal contaturisti è quello di Murano: «Il turista che vuole recarsi a Murano potrà raggiungere l'isola da Tessera, dove si potrebbe fare un hub raggiungibile grazie alla opportuna comunicazione».

«È stato fatto - prosegue Mar - il collegamento hardware-software (quello che dalla telecamera elabora i dati, ndr), ora manca solo il software-software (cioè l'arrivo dei dati alla smart control room, ndr), a breve tutto sarà operativo. Credo che sia l'inizio di una grande sfida, anche la stampa estera a cui abbiamo di recente mostrato lo strumento è rimasta stupita perché non si aspettava una situazione di questo tipo. Cerchiamo di essere avanti, innovativi e dare soluzioni in maniera articolata, è anche una risposta a chi ci accusa di non fare niente per arrivare alle scelte».

Intanto l'assessore ieri ha tenuto oggi una lezione sul Piano strategico di destinazione, organizzata dal Dipartimento di Management di Ca' Foscari al Campus economico di San Giobbe all'interno degli eventi #CampusLife - aziende in aula. In particolare Mar ha spiegato l'attività dell'Organizzazione di gestione della destinazione (Odg) di Venezia, organismo presieduto dal Comune e previsto dalla Legge regionale per creare sinergie e forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di un turismo qualificato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA