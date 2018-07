LA TECNOLOGIA PADOVA Costano mediamente 3.500 euro e la loro tecnologia migliora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TECNOLOGIAPADOVA Costano mediamente 3.500 euro e la loro tecnologia migliora anno dopo anno, come accade per computer e cellulari. Controllano i parchi e i parcheggi, le piazze e gli incroci. Spesso giocano un ruolo importante per le indagini dopo furti e rapine, ma sono fondamentali anche per ricostruire la dinamica di molti incidenti. Le telecamere di videosorveglianza si stanno diffondendo sempre più in tutta la provincia. Dall'Alta Padovana alla Bassa, passando per la cintura urbana e i Colli Euganei, quasi ogni amministrazione lavora...