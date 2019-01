«La tecnologia italiana vincente, battuti altri venti concorrenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Claudio Descalzi, numero uno di Eni, risponde al telefono da Abu Dhabi. Ed è raggiante. Da un punto di vista industriale, quella appena firmata negli Emirati Arabi, è un'operazione che gli permette di centrare, in anticipo, una serie di impegni presi con l'ultimo piano industriale. I 3,3 miliardi di euro spesi per rilevare il 20% di Adnoc Refining sono un ottimo investimento. «Avevamo annunciato», dice, «che saremmo cresciuti e in un colpo solo», aggiunge, «abbiamo aumentato la nostra capacità di raffinazione del 35% entrando nel...