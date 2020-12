GLI AIUTI

VENEZIA Dal Comune di Venezia ancora un aiuto alle famiglie che la pandemia ha messo in forti difficoltà e anche alle imprese che hanno dovuto chiudere per effetto delle misure di prevenzione varate dal Governo o dalla Regione. La Giunta ha infatti previsto la possibilità di posticipare il versamento della terza e quarta rata (16 settembre e 16 dicembre) della Tari 2020 (tassa sui rifiuti) al 16 gennaio 2021.

TARI FAMIGLIE

Sarà sufficiente presentare un'autocertificazione all'amministrazione comunale, per le utenze domestiche nel cui nucleo famigliare intestatario dell'utenza si siano verificate una delle seguenti situazioni: interruzione di un rapporto di lavoro in seguito a licenziamento avvenuto nel corso di quest'anno o l'accesso agli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione o il Fis a partire da marzo. Oppure, i titolari di redditi da lavoro autonomo che abbiano visto ridotto di oltre un terzo il volume d'affari nel periodo marzo-novembre rispetto allo stesso periodo del 2019.

«Una mano - commenta l'assessore al Bilancio Michele Zuin - che, come amministrazione comunale, vogliamo tendere a quanti ancora stanno subendo le conseguenze economiche della pandemia. Una decisione che, su indirizzo del sindaco, siamo riusciti a prendere grazie alla liquidità accantonata in questi anni di buona gestione del bilancio e che ora è tornata utile per sostenere chi, tra i nostri cittadini, è in difficoltà».

A tal fine nei prossimi giorni sarà disponibile nel sito internet del Comune la sezione predisposta per poter presentare l'istanza volta ad ottenere il rinvio.

TARI IMPRESE

Per le imprese (dove la Tari è sensibilmente più alta, soprattutto in certi settori), c'è un nuovo slittamento dei termini per i versamenti. Per le utenze non domestiche che rientravano nelle tipologie di attività economiche individuate dalla deliberazione dell'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente numero 158 o per tutte le attività produttive che a causa dei provvedimenti emergenziali hanno dovuto chiudere obbligatoriamente o volontariamente l'attività nei mesi da marzo a maggio e per le quali la stessa Autorità ha previsto la riduzione del 25 per cento della tariffa variabile per il periodo di chiusura la prima rata Tari del 2020 sarà pagata il 16 gennaio 2021, quindi un anno dopo. E poi, le rate a conguaglio saranno fissate al 16 marzo e al 16 maggio prossimi.

LA COSAP

Il Comune ha agito anche con la leva della Cosap per sollevare famiglie e soprattutto imprese dai problemi causati dall'acqua alta prima e dalla pandemia poi. Intanto c'è stato uno spostamento generalizzato a fine anno del versamento e poi l'esenzione garantita in parte dallo Stato per i mesi da marzo a dicembre con lo stanziamento di 1,8 milioni e poi con la possibilità di ampliare gratuitamente i plateatici fino al 50 per cento in più per poter sfruttare al meglio i periodi di apertura.

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA