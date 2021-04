Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La tanto temuta variante indiana arriva anche in Veneto. Oltre ai due casi confermati nel Bassanese, padre e figlia rientrati dal paese d'origine, ora l'istituto zooprofilattico sta analizzando la situazioni di altre due persone, pare bengalesi, residenti nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima. Il sospetto c'è, ora si attende il sequenziamento del genoma, necessario come controprova. A rendere noto l'approdo in regione dell'ennesima variante...