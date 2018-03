La svolta verde del Lido con i bus elettrici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Lido, isola sempre più destinata a diventare modello green per il trasporto pubblico. La conferma è arrivata ieri dallo stesso sindaco di Venezia che ha confermato come siano a buon punto e presto verranno presentati i mezzi pubblici alimentati ad energia elettrica. «Voglio vedere fino in fondo quali saranno i costi di manutenzione, cioé quanto ci costerà il pacco batterie di ogni mezzo e sapere che tipo di tempi esistono per le ricarica. Siamo pronti ma non possiamo annunciarlo. Ma le sperimentazioni continuano ha spiegato...