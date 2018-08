CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAVENEZIA I mercanti del pesce a Rialto puntano al rilancio. Nei giorni scorsi si è fatto risentire l'allarme internazionale per la chiusura della Pescheria, ma purtroppo non è una novità. Risale almeno al 2011, e ne scrisse il Gazzettino, il primo appello legato alla paura dello spostamento del mercato al Tronchetto. La scorsa estate si erano affrontati i problemi della normativa europea sul trattamento del pesce, che oggi impedisce a chi lavora in Pescheria di vendere i molluschi ai ristoranti. Ma ancora prima, nel 2001, l'allora...