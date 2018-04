CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAVALDOBBIADENE No al glifosate dal 1. gennaio 2019. Banditi quindi prodotti molto popolari tra le colline come il Basta 200 o il Glufusinate ammonium. Una notizia non nuova quella del protocollo viticolo 2018 firmato dalla Docg e presentato ieri in Camera di Commercio, perchè la svolta rappresenta un percorso di anni. Di fatto il protocollo pone il veto sull'uso di questa molecola dai trattamenti di diserbo all'interno delle colline del Conegliano Valdobbiadene. E, pur senza aver valore coercitivo, è qualcosa di più di un buon...