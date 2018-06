CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTATREVISO «Adesso basta. Ci sono piccole zone della città che di fatto sono sotto l'egemonia di famiglie Rom e Sinti. Così non si può più andare avanti. Passeremo in rassegna tutte le assegnazioni, casa per casa, per verificare chi ha effettivamente diritto a un alloggio popolare. In caso di esiti negativi, partiranno gli sfratti. E visto che ormai sta nascendo un problema di ordine pubblico, valuteremo assieme alla Prefettura e alla Questura un piano di spostamenti e trasferimenti, a questo punto necessari. La priorità deve...