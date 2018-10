La svolta tedesca: permessi di 6 mesi per trovare lavoro `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOBERLINO Operai extracomunitari specializzati fornai, impiantisti termici e altra manodopera con qualificazione tecnica avranno aperto il mercato del lavoro in Germania per sei mesi anche nel caso abbiano fatto richiesta di asilo e sia stato loro rifiutato. L'intesa è stata raggiunta dai ministri competenti di Cdu-Csu e Spd, un segnale di armonia ed efficienza del governo dopo mesi di crisi. I migranti provenienti da Paesi fuori dell'Ue avranno in futuro «sei mesi di tempo per cercarsi un lavoro in Germania», ha annunciato...