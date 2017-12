CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAROMA Dopo quasi dieci anni, e dopo, come da copione, una maratona notturna conclusasi alle prime luci dell'alba di ieri, il governo e i sindacati hanno firmato il primo rinnovo del contratto degli statali. L'accordo riguarda circa 250 mila dipendenti pubblici, quelli che fanno parte del comparto delle funzioni centrali, che comprende i ministeriali, le agenzie fiscali e il parastato (come Inps e Inail). L'aumento sarà, come promesso dal governo, di 85 euro lordi mensili. Non significa che tutti riceveranno gli 85 euro lordi, ma il...