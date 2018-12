CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAPORDENONE La notizia è nascosta come quella che sarà - nel futuro più prossimo - la posta di bilancio in Regione dedicata all'argomento. Tra i temi forti della viabilità - pordenonese e non - si annidava infatti un grande ritorno: quello della bretella Sequals-Gemona, il famoso by-pass salva-Pontebbana che anni fa sembrava a un passo dalla realizzazione, ma che specie durante l'amministrazione Serracchiani era sparito dai radar. A ritirarlo fuori dal cassetto è ora l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, che quasi...