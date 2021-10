Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAPORDENONE Gli ultimi studi internazionali lo certificano: con la terza dose del vaccino la protezione non solo torna alta, ma schizza a un livello più di 40 volte superiore.Ecco perché quella che scatterà domani in Friuli Venezia Giulia sarà un'operazione fondamentale.La Regione, infatti, ha diramato l'avviso ufficiale: si parte con le prenotazioni per il richiamo nelle case di riposo e Rsa ma anche nell'importante fascia...