LA SVOLTA

PORDENONE Dalla patria dell'Ikea alla Polonia che ha sfidato Pordenone per la sopravvivenza dell'Electrolux e che ora può diventare territorio amico. Da una Belgrado che solo 20 anni fa sembrava un teatro di guerra lontano a una Bucarest da tempo diventata nuova frontiera della delocalizzazione. Quattro nuove linee entro l'anno, forse anche prima, per connettere Pordenone a un'Europa convinta a trasferirsi sulle rotaie. E un incremento del volume di traffico e di affari in grado di schizzare in alto del 40 per cento in sole quattro mosse. L'annuncio arriva dai vertici dell'Interporto e l'operazione passerà anche da un'infrastruttura fisica che mancava e che viene spiegata nell'articolo in basso.

IL SALTO

«Gli slot, cioè gli spazi, sono praticamente pronti. Non resta che partire», spiega il presidente della società che guida l'Interporto, Giuseppe Bortolussi. Le direttrici principali saranno due: il centro e nord Europa e l'area tra Carpazi e Balcani. Per arrivare in Svezia il nuovo treno merci che partirà da Pordenone potrebbe seguire lo stesso tracciato della prima relazione già partita tra l'Italia e Stoccolma: passaggio a Verona (Quadrante Europa), ingresso in Austria dal Brennero, poi Germania, Danimarca e da lì l'ultimo confine. Scontata l'attrattività del progetto per il settore del mobile pordenonese, che già dialoga con il mondo del design e del low cost svedese. Il treno per la Polonia supererà invece il confine a Tarvisio, per poi puntare verso Praga e infine su Varsavia. In questo caso sarà la manifattura della provincia a poter approfittare dell'opportunità offerta dal trasporto su rotaia. E la speranza è anche quella di poter alleggerire il traffico su gomma, soprattutto lungo la Pontebbana, data l'elevata incidenza dei tir polacchi sul totale dei mezzi pesanti in transito nel pordenonese.

L'EST

Bucarest e Belgrado. Le ultime due destinazioni che si potranno raggiungere dall'Interporto rappresentano la naturale prosecuzione di un processo che sulle strade è già vecchio, cioè l'apertura verso i mercati dell'ex Jugoslavia e dell'ex blocco sovietico. Da Pordenone si raggiungeranno Serbia e Romania con convogli diretti a Villa Opicina e quindi a Sezana, in Slovenia. Poi il viaggio proseguirà verso i due Paesi coinvolti nel progetto. «L'estensione dei servizi verso quattro nuovi Paesi - ha spiegato sempre Bortolussi - ci permetterà dall'oggi al domani di aumentare del 40 per cento il volume delle merci in partenza dall'Interporto di Pordenone e anche il livello degli affari in prospettiva».

I VIAGGI ATTUALI

Oggi dall'Interporto di Villanova partono treni per il Regno Unito, la Germania (con destinazione Duisburg (città extracircondariale nel bacino industriale della Ruhr) e i Paesi Bassi, con destinazione il porto di Rotterdam, uno dei più importanti del continente. Le partenze hanno cadenza settimanale, bisettimanale e trisettimanale. Grazie ai nuovi investimenti, i treni in partenza dai binari dell'Interporto pordenonese raddoppieranno, passando da 15 a 30 ogni sette giorni. È la nuova strategia per reggere la concorrenza del polo di Cervignano, che sorge lungo il corridoio commerciale tra Lisbona e Kiev.

Marco Agrusti

