LA SVOLTA PADOVA Sulla Prandina il Partito democratico vuole smarcarsi dalla

LA SVOLTAPADOVA Sulla Prandina il Partito democratico vuole smarcarsi dalla Giunta. Per i Dem ormai il limite sarebbe stato abbondantemente superato. L'avvio del percorso partecipato per disegnare il futuro dell'ex caserma che dà su corso Milano e le relative polemiche sollevate dai commercianti, avrebbero indotto il Pd padovano a correre ai ripari. Secondo i vertici Dem, infatti, l'appiattimento sulle posizioni di sindaco e vicesindaco e di tutta l'ala sinistra della coalizione che sostiene Giordani, sulla Prandina, rischiano di far perdere...