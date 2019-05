La svolta in Strada Ovest, via i capannoni abbandonati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A CA' SUGANATREVISO Linda Tassinari, assessore all'Urbanistica, si sta preparando a una settimana di fuoco: l'approvazione del Piano interventi rappresenta la realizzazione del primo obiettivo del suo mandato. E difende con non poca energia un lavoro enorme, che ha impegnato gli uffici per dieci mesi: «Abbiamo sottoposto questo documento a una revisione complessa - sottolinea l'assessore - con valutazioni squisitamente tecniche e puntuali, prese tenendo ben presente che quanto deciso per un'osservazione poi avrebbe avuto ripercussioni su...