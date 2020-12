LA SVOLTA

BELLUNO È arrivato ieri, nella farmacia dell'Usl 1 Dolomiti, il congelatore che custodirà le prime 50 dosi di vaccino anti-Covid. Quello che sembrava utopia, o comunque un futuro lontano, accadrà invece molto presto. Domenica 27 dicembre infatti, in concomitanza con l'annunciato Vaccine Day europeo, si comincerà a somministrare anche a Belluno il vaccino prodotto dalla Pfizer. In piena adesione alle indicazioni regionali, l'Usl 1 Dolomiti si sta preparando per organizzare al meglio la campagna vaccinale.

LA VACCINAZIONE

La farmacia ospedaliera è incaricata dello stoccaggio del vaccino alle temperature prescritte e ieri ha ricevuto il congelatore in cui saranno conservate a -80 gradi le prime 50 dosi, che arriveranno domenica. Entro martedì l'azienda sanitaria presenterà alla Regione la pianificazione organizzativa della giornata unica a livello europeo. Per il 28, invece, sarà definita l'intera programmazione vaccinale secondo le linee guida nazionali e regionali.

IL BOLLETTINO

Insomma quel congelatore e le prime dosi sono la speranza di lasciarsi alle spalle un periodo nero, che sembra non finire mai. Ieri i dati provinciali legati al Covid mostravano un leggero miglioramento, ma la situazione rimane critica. La Usl 1 Dolomiti nel quotidiano aggiornamento ieri sera spiegava che «nelle ultime 24 ore sono state scoperte 194 nuove positività». Giovedì erano state 317. Calano anche i ricoveri anche se a fronte di 5 morti negli ospedali bellunesi. Si tratta di un 82enne che era ricoverato al Santa Maria del Prato, una 70nne, un 92enne e una 96enne al San Martino, e una 77 in ospedale di comunità a Belluno. Attualmente ci sono 171 persone ricoverate nelle strutture sanitarie bellunesi. La maggior parte, cioè 123, nella cosiddetta area non critica. Altre 39 negli ospedali di comunità e 9 nelle Terapie intensive.

SCUOLA

Nel frattempo diminuiscono anche le classi in carico al team scuola del Dipartimento di Prevenzione, ma se ne aggiungono altre 7 delle superiori. Attualmente sono monitorate 59 classi della provincia (-6 rispetto alla settimana precedente): 1 del nido; 8 dell'infanzia (-1); 19 della primaria (-5); 23 delle medie (-3); 7 delle superiori (+7); 1 laboratorio pomeridiano. Sono 26, invece, quelle in isolamento domiciliare fiduciario che equivale al 44% delle classi in carico. L'Usl 1 Dolomiti, dal 14 settembre a oggi, ne ha monitorate 490, di cui 57 solo nell'ultima settimana.

TAMPONI E TURISTI

Con le festività natalizie alle porte riprenderà il flusso turistico nelle valli e in quota. Per eseguire un tampone in uno dei drive-in attivi in provincia, qualora fosse necessario, i turisti hanno diverse possibilità. Ad esempio recarsi da un medico di medicina generale o da pediatra di libera scelta del territorio per la prescrizione. Oppure rivolgersi al servizio di continuità assistenziale nelle ore di operatività dello stesso. O, ancora, presentarsi al drive-in con la prescrizione inviata sul telefonino dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. È importante sottolineare che da questa sera cambieranno gli orari di accesso ai drive-in tamponi (le fasce orarie nel sito internet www.aulss1.veneto.it).

INFLUENZA

È quasi finita, invece, la campagna vaccinale contro l'influenza. Coloro che appartengono alle categorie a rischio e che non sono riusciti a farsi vaccinare dal proprio medico di famiglia hanno ancora una possibilità. Domani, dalle 8.30 alle 13.30, i drive-in presenti al San Martino di Belluno e nell'area Ex Marangoni di Feltre, di solito utilizzati per i tamponi covid, si trasformeranno in punti in cui sarà possibile vaccinarsi contro l'influenza. L'accesso è libero e riservato ai cittadini residenti in provincia di Belluno, di età uguale o superiore ai 65anni, e a eventuali altri soggetti appartenenti alle categorie a rischio. Essendo un drive-in le persone sono invitate a presentarsi in auto, con un abbigliamento che consenta di scoprire facilmente la parte alta del braccio.

Davide Piol

