La suora degli ultimi che pensava solo e sempre agli altri

Perfino nei suoi ultimi giorni, nella comunità per religiose dove si era ritirata da quattro anni, quando intravvedeva qualche persona di passaggio nei corridoi pensava di riconoscere i suoi volontari della comunità-mensa di Betania, a Venezia, e chiamandoli per nome li spronava dicendo: Avanti, avanti, che fra poco entrano gli ospiti. Aveva quasi 92 anni, e per chi ebbe modo di conoscerla ciò non può costituire una sorpresa. Perché suor Pierina fu una donna del fare, che era poi un tutt'uno col suo essere una religiosa.

Quella di Maria Pierina Re Sarto fu infatti una vita interamente dedicata agli ultimi, e ogni giorno della sua vita non smise mai un solo istante di pensare agli altri.

Sebbene la sua vocazione fu relativamente tardiva (nacque l'8 aprile 1922 a Nerviano, nel milanese, primogenita di quattro figli ed entrò nell'Istituto delle Suore della Riparazione a 23 anni, il 20 novembre 1945, prendendo i voti il 24 settembre 1948), riuscì grazie alla sua indole e alla sua tenacia a occuparsi degli altri fino a un'età molto avanzata.

Trascorsi i primi tredici anni a Milano, in Casa Nazareth, dove svolse l'attività di educatrice nell'opera assistenziale ai minori, fu trasferita nel 1961 a Venezia, nel luogo di nascita dell'Ordine (l'Istituto Canal-Marovich, sorto nell'Ottocento)

continua a pagina XXVII

© RIPRODUZIONE RISERVATA