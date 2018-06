La successione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMBIO AL VERTICEBelluno Morto un papa se ne fa un altro. Sempre. Non solo in Vaticano, ma anche un po' più in là, tra i palazzi romani e l'asse Trento-Bolzano. Il nuovo papa del Fondo Comuni di Confine è Paolo Saviane. Il senatore della Lega ha ricevuto la nomina ieri pomeriggio dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. Da oggi sarà il delegato del ministero al Comitato Paritetico per il Fondo e prenderà il posto lasciato libero da Roger De Menech. Il Bellunese sperava che l'incarico rimanesse ad un uomo delle Dolomiti. Ed è...