La sua insegnante: «Serio e bravo, studente speciale»

LE TESTIMONIANZE È una città sconvolta, quella che ha appreso della nuova tragedia della strada. Marco Scarpa, 21 anni, era un giovane che sapeva farsi voler bene, per quei suoi modi gentili, ma anche per quella voglia di rendersi utile, a scuola, come al lavoro, e naturalmente in famiglia. Aveva frequentato l'Ipsia Mattei di Fossalta di Piave. «È un pezzo di cuore che se ne va», esordisce la professoressa Donatella Della Valle, responsabile di sede (la scuola è affiliata allo Scarpa-Mattei di San Donà). «Quella di Marco è stata una...