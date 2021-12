Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRETTAVENEZIA Il primo era stato il sindaco Luigi Brugnaro che, il 19 novembre scorso e alla vigilia della Festa della Salute, aveva firmato l'ordinanza che - in centro storico come in terraferma, è tornata a rendere obbligatorio l'uso delle mascherine anche all'aperto in occasione di fiere e mercatini natalizi fino al 9 gennaio 2022, cioé nei luoghi dove è impossibile il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme...