CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRETTAVENEZIA Dopo i take away arriva una nuova stretta al proliferare di pubblici esercizi (bar e ristoranti) la cui crescita negli ultimi anni è stata incontrollata in tutta la città storica, ma ovviamente in modo particolare nelle aree più centrali e quelle più votate alle bevute serali e notturne. Ebbene: la Giunta Brugnaro ha predisposto un nuovo regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande che renderà impossibile aprire nuovi bar e ristoranti su tutta la città storica. Si salvano solo il Tronchetto, la Giudecca e...