LA STRETTA

PORDENONE Nuovo ospedale e vecchia viabilità, da ieri è iniziata l'epoca del pugno duro nelle vicinanze del cantiere e dei vecchi padiglioni. I tecnici della società Gsm nel primo mattino hanno occupato vial Rotto, alle spalle del nuovo parcheggio che serve l'ospedale, e hanno dato il via a una rivoluzione annunciata: lungo il lato abitato della strada che porta alla pancia del polo medico del capoluogo è stato sancito (con un'ordinanza della polizia locale) il divieto di sosta con rimozione valido 24 ore su 24. È la risposta che avevano chiesto a più riprese i residenti, esasperati dalle continue violazioni commesse da chi lasciava la propria auto anche di fronte ai cancelli delle case, senza preoccuparsi di bloccare completamente l'accesso o l'uscita a chi abita in vial Rotto.

LA DECISIONE

Il Comune l'aveva promesso agli abitanti della zona nel corso dell'ultimo incontro sul tema, perché la situazione era diventata insostenibile. La congestione di auto nella zona dell'ospedale e una progettazione discutibile e discussa del nuovo parcheggio aveva creato una fila continua di auto parcheggiate in vial Rotto, la maggior parte delle quali era posteggiata regolarmente lungo il lato della strada sul quale si appoggiano le abitazioni. «Spesso i residenti si vedevano costretti a chiamare le forze dell'ordine per far rimuovere le macchine di fronte al loro cancello», ha spiegato l'assessore Cristina Amirante. E allora da ieri sono scattati i divieti, che riguardano nel dettaglio il lato sinistro della strada, proseguendo verso l'ospedale. Il tratto interessato dall'ordinanza è quello che va dal civico 10 al civico 18/A, mentre sul lato destro di vial Rotto saranno disegnati parcheggi paralleli al senso di marcia. Saranno quelli gli unici posti legali della strada. «E sarà così sino a via San Quirino - ha precisato Amirante -. Il lato destro di vial Rotto, andando verso l'ospedale, è anche quello utilizzato dai pedoni che arrivano perlopiù dagli ingressi delle abitazioni. Il loro passaggio verso l'ospedale non garantiva più la sicurezza, viste le auto parcheggiate in fila che ostruivano il camminamento costringendo le persone a percorrere il centro della carreggiata».

IL PRIMO GIORNO

Per corroborare il divieto segnalato dai cartelli, ieri mattina la società Gsm (incaricata dal Comune) ha installato una serie di barriere new jersey per comunicare in modo efficace l'entrata in vigore dell'ordinanza riguardante la sosta in vial Rotto. Ma a quanto pare la novità non è stata gradita (o capita) da più di un automobilista, che come se nulla fosse ha semplicemente spostato a braccia le barriere per tornare a parcheggiare comodamente al solito posto. Un dettaglio segnalato prontamente dai residenti e già noto in poche ore alla polizia locale e al Comune. L'ordinanza, quindi, non è bastata a dissuadere gli abitudinari della sosta abusiva. «Questa constatazione - ha spiegato sempre l'assessore Cristina Amirante - ci porta a considerare un'ulteriore stretta sul fronte dei controlli, che proprio in vial Rotto diventeranno più severi. Passeremo ai metodi repressivi per tutelare la sicurezza dei residenti e dei pedoni che percorrono la strada verso l'ospedale». Divieti di sosta, metodi repressivi, automobilisti che spostano i new jersey per continuare a parcheggiare: tutto questo prima ancora di iniziare a immaginare come e quanto sarà condizionata la viabilità quando sarà inaugurato il nuovo ospedale di Pordenone.

M.A.

