Mario Ajello

La stretta decisa l'altra notte dal governo è un solo un primo passo. Opportuna, obbligata, quasi ovvia in un Paese che ci tiene ad essere serio, l'estensione nazionale della zona rossa, ovvero la scelta di cominciare a bloccare tutto perché soltanto così si ferma il contagio. La risposta all'emergenza contiene insomma, sia pure con un certo ritardo penalizzante, un grado di positività. Grazie al fatto che lo Stato, accogliendo il pressing anzitutto dell'opinione pubblica, s'è convertito al blocco totale di ogni possibile movimento che aiuti il morbo. A questo però si accompagna negativamente, da parte dell'esecutivo, la deliberata rinuncia a fare valere il potere, o meglio il dovere, statuale di coercizione e di sanzione. Che è l'unico che può davvero rendere efficaci le norme messe in campo, non lasciandone l'applicazione all'arbitrio individuale dei cittadini, al loro senso di responsabilità, ammesso che ci sia sempre e in tutti. Lo Stato moderno non nacque sulla base di una doppia funzione, che è quella di sorvegliare e punire e che tanto ha scandalizzato i sessantottismi e gli eterni seguaci di Foucault ma resta l'unica ratio contro il caos? (...)

Segue a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA