LA STRETTA

MESTRE «Più controlli? Non direi. Piuttosto siamo diventati più bravi e sappiamo dove andare». Il prefetto Vittorio Zappalorto evita di fare, come si dice, terrorismo rispetto alla stretta sui controlli che, negli ultimi giorni, hanno visto salire a 37 le multe ai locali in provincia. Ma intanto, nelle passare due settimane, si è quasi raggiunta quota 65mila controlli per verificare che tutto fosse in regola per le norme anti Covid: dal Super Green pass sui mezzi di trasporto pubblico, all'uso della mascherina anche all'aperto, fino alla corretta frequentazione di bar e ristoranti.

«MAGGIORANZA SCRUPOLOSA»

«Tanti, tantissimi, la stragrande maggioranza degli esercenti è scrupolosa ed attenta - riprende Zappalorto -. I ristoratori seri non mettono a rischio la loro attività economica per un mancato controllo di un Green pass. Non si può certo dire che non ci sia uno scarso rispetto delle norme anche se, forse, qualcuno è ancora un po' superficiale, e poi ovviamente c'è il problema dei clienti. Ma non posso dire che sono aumentati i controlli, perché la verità è che abbiamo imparato a farli meglio, in base alle segnalazioni che ci arrivano e non solo. Se prevedo un'ulteriore stretta? Vedo anch'io i telegiornali e quello che sta avvenendo all'estero. Speravo come tutti che noi in Italia riuscissimo a salvarci, ma con questo andamento dei contagi qualche misura in più in arrivo penso che sia inevitabile. Dobbiamo prepararci, ma speriamo che non si arrivi alla zona arancione. Comunque, per ora, non abbiamo comunicazioni ufficiali e non è il caso di fasciarci la testa prima di rompercela».

I NUMERI

Nel report della Prefettura, pubblicato sull'home page del sito di Ca' Corner, sono intanto registrati i 65mila controlli effettuati dalle forze dell'ordine, ciascuna secondo il proprio ambito di applicazione in base alla suddivisione decisa al tavolo di lavoro, a partire dal 6 dicembre: Polizia locale e Guardia di Finanza per le attività economiche e di ristorazione; Carabinieri e Polizia di Stato per il trasporto locale. Solo domenica ci sono stati 4.130 controlli su bus e vaporetti con due sanzioni irrogate a chi, a bordo dei mezzi, non era in regola con la certificazione verde rafforzata; 23 le persone sanzionate per non aver indossato la mascherina ora obbligatoria anche all'aperto; 178 le verifiche condotte nei locali con una sanzione: «Un esercente era senza Green pass», spiega il comandante della Polizia locale Marco Agostini. Nella settimana dal 6 al 12 dicembre, la prima con in vigore il Super Green pass, erano poi stati eseguiti 29.947 controlli sui trasporti con 25 sanzioni; 206 sanzioni per le mascherine; 216 controlli, con 10 sanzioni, per i locali; una sola persona denunciata. Dal 12 al 19, invece, sono state più o meno altrettante, ma con molte più sanzioni: 29.843 sui mezzi, ma col doppio delle sanzioni (58); 169 sanzioni sulle mascherine; 1.399 per i locali, con quasi il quadruplo delle sanzioni (37). E, in effetti, il fronte dei controlli nei bar e ristoranti è caldo: la serie storica dei dati nelle due settimane evidenzia che praticamente ogni giorno ci sono state delle sanzioni, anche se mai in doppia cifra.

I FURBETTI

«Abbiamo trovato qualche avventore senza Green pass spiega Agostini . C'è chi prova a fare la furbata, ma nel complesso c'è un sostanziale rispetto della normativa». I controlli sono a campione. Per quanto riguarda i trasporti, sono effettuati a piazzale Roma, in piazzale Cialdini a Mestre e in piazzale Santa Maria Elisabetta al Lido, cioé i luoghi più affollati e dove si calcola passi il 50% dei passeggeri di tutta la giornata. Per quanto riguarda le mascherine, dopo che mercoledì e giovedì scorso non c'erano state sanzioni, ne sono arrivate 50 sabato e 23 domenica; quanto ai locali, il numero più alto è stato giovedì scorso con 309 verifiche sfociate però in appena cinque sanzioni.

«Registriamo una situazione generalmente tranquilla e positiva grazie al Green pass che sta dando i suoi frutti anche in termini di aumento delle vaccinazioni», conclude il prefetto Vittorio Zappalorto.

Alvise Sperandio

Fulvio Fenzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA



