La stretta colpirà i grandi proprietari di appartamenti per turisti, che saranno equiparati a una vera e propria impresa qualora gestiscano più di tre alloggi, con i vincoli di legge e la tassazione che ne consegue. La riforma annunciata dal ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, è destinata a provocare un terremoto a Venezia. Basti pensare che nel 2018 - ultimi dati rilevati dall'Associazione albergatori - erano disponibili su Airbnb 8.025 alloggi, in crescita del 55,34% rispetto ad agosto 2016, in cui erano pubblicizzati 5.166 annunci. Se in Veneto comparivano in tutto 22.918 annunci, più di un alloggio su tre era a Venezia. Due anni fa il proprietario più ricco a Venezia aveva 135 appartamenti, tutti in centro storico. Il secondo ne aveva pubblicati 98. Molte di queste vere e proprie imprese dell'affittanza turistica hanno sede all'estero, tra Londra, Parigi, Stati Uniti. Il piano di Franceschini, che ha raccolto un emendamento - poi ritirato - del deputato veneziano del pd, Nicola Pellicani, raccoglie il consenso dell'Associazione albergatori, mentre riceve un altolà dall'Associazione dei bed & breakfast che rilancia: «Lo spopolamento non è colpa nostra, si guardi alle catene alberghiere straniere» .

