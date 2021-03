LA STRATEGIA

VENEZIA Non sprecare nulla, usare fino all'ultima goccia di vaccino disponibile ed essere pronti a creare liste di riservisti, persone disponibili a farsi somministrare quelle dosi avanzate nel corso della giornata. «Prevale l'interesse della comunità di vaccinare il maggior numero di persone cercando di rispettare una priorità legata alla fragilità, non si tratta di furbetti o preferenze ma abbiamo bisogno di non buttare via nessuna dose» spiega il direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 3, il dottor Luca Sbrogiò. Che poi annuncia le lettere inviate ai vari Comuni dell'Ulss 3 per chiedere una mano nella compilazione di liste di sostituzione nelle quali indicare i nomi di chi chiamare in caso di vaccini Pfizere e Moderna avanzati a fine giornata. Il problema non si pone per i vaccini AstraZeneca che (seppur subjudice dall'Ema) vengono conservati in un normale frigorifero e quindi non rischiano di finire in un cestino per il mancato utilizzo.

L'IDEA DEI RISERVISTI

«Stiamo mandando una lettera ai sindaci che producano degli elenchi di soggetti da poter vaccinare se ci avanzassero dosi a fine giornata», continua il dottor Sbrogiò. Il problema è semplice: dall'inizio della campagna vaccinale ogni giorno una manciata di fiale resta inutilizzata. Si tratta di meno di una decina di vaccini per ogni sede di somministrazione ma quelle dosi ormai scongelate di Pfizer o Moderna andrebbero buttate: impossibile riportarle a -80 gradi percorrendo al contrario la catena del freddo. Da qui la necessità di usarle. «Fino ad adesso avevamo delle liste di sostituzione composte da persone che appartengono ad associazioni impegnate nel lavoro in ospedale - precisa il dottor Sbrogiò - o le iniettavamo agli accompagnatori dei grandi anziani e dei soggetti fragili, ma ci siamo resi conto che serve un piano d'azione che non sia improvvisato».

Ecco allora l'idea di scrivere ai sindaci chiedendo «che ci evidenzino nomi di associazioni di volontariato o di persone impegnate in servizi sensibili per comunità e ad alto rischio di contagio in maniera da poter predisporre delle liste che siano o programmabili il giorno prima: è gente che dovremmo comunque vaccinare ma a cui chiediamo la gentilezza di rendersi disponibili nel giro di poco. O anche subito - aggiunge Sbrogiò - in caso di necessità a fine giornata, soprattutto per i Pfizer. Saremo noi a chiamarli, ma ci servono quegli elenchi». Un esperimento già riuscito a Camponogara dove nei giorni scorsi c'è stato un alto numero di assenze e il Comune, d'accordo con l'Ulss 3, si è attivato per trovare persone all'ultimo minuto.

PRENOTAZIONI SOSPESE

Finora sono state 73.588 le persone vaccinate nell'Ulss 3 ma con la sospensione di AstraZeneca si è di fatto stoppata la spallata decisiva alla campagna vaccinale: delle 6mila iniezioni immaginate ogni giorno, l'Ulss 3 riuscirà a farne al massimo 2mila riducendo l'orizzonte temporale a martedì prossimo, quando dovrebbero partire anche le iniezioni dei nati nel 1938. «Questa settimana sono sospese le prenotazioni - afferma Sbrogiò - le dosi che abbiamo in frigo le usiamo per i richiami, per immunizzare chi ha già prenotato e per vaccinare con Pfizer e Moderna gli anziani per cui era stato previsto l'uso di AstraZeneca. Poi aspettiamo la nuova fornitura prevista il 23 marzo» quando arriveranno 12mila dosi di Pfizer e 3.200 di Moderna. «E se l'Ema darà l'ok ad AstraZeneca dovremo ricalibrare ancora la campagna».

Tra i temi sul tavolo del direttore del Dipartimento di prevenzione, anche quello legato alla prenotazione. «Riteniamo che l'autoprenotazione via web sia stato un buon sistema - ammette Sbrogiò - ha dato un'eccellente risposta ma stiamo ipotizzando altri canali coinvolgendo Comuni e associazioni di volontariato. Una delle ipotesi proposte anche dal sindaco Brugnaro era di usare le farmacie come punto per la prenotazione: mi sembra molto buona e attuabile nell'ottica di facilitare il più possibile la prenotazione».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA