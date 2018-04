CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAVENEZIA Il 22 aprile si vota in Molise. Una settimana dopo, il 29, si vota in Friuli Venezia Giulia. Che c'entrano le elezioni regionali con Palazzo Chigi? Per Matteo Salvini c'entrano, eccome. Anzi, sono cruciali. «Vinco le Regionali e faccio il governo in 15 giorni», dice il leader della Lega facendo intendere che così arriveranno i numeri parlamentari che ancora mancano. Una dichiarazione che scatena l'ira del Pd e la replica, durissima, di Luigi Di Maio. «Io aspetto qualche giorno, poi uno due forni chiude», replica...