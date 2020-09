LA STRATEGIA SANITARIA

BELLUNO Non soltanto i venti clienti dell'hotel di Cortina, presenti al momento del controllo dell'Usl, ma ad essere sottoposti ad ulteriori accertamenti saranno anche quelli che hanno soggiornato nella struttura i quattordici giorni precedenti e che per una serie di criteri di natura epidemiologica vengono considerati dei contatti. Nessuno si deve preoccupare. Chi ha sintomi può rivolgersi al proprio medico, in assenza sarà l'Usl a contattare chi viene ritenuto a rischio contagio. Riceverà una telefonata o un contatto via email a seconda dei recapiti lascia alla struttura al momento del soggiorno. Per ora non c'è una stima di quante siano in totale le persone che saranno contattate ma è già stato anticipato che nel caso in cui vivessero fuori dal territorio di competenza dell'Usl, saranno contattate dalla propria che è già stata avvertita dal dipartimento Bellunese. In ogni caso il contagio si è verificato alla fine della stagione turistica quando anche le presenze nelle strutture si sono ridotte.

MASSIMA PRECAUZIONE

Dall'Usl, nel comunicare che tutti i venti tamponi degli ospiti hanno avuto esito negativo, rivelano anche che l'intervento sul posto, attraverso l'unità mobile è stata una misura precauzionale. Una decisione che ha permesso in poche ore di riportare nei giusti confini la questione scongiurando che il contagio potesse diffondersi.

A CORTINA

Per la Regina si è trattato di un nuovo ostacolo in una stagione che si è rivelata sopra le aspettative. Solo poche settimane fa il giovane positivo che aveva partecipato al Summer Party aveva fatto scattare, precauzionalmente, il giro di tamponi con il drive in. Dagli accertamenti, come si aspettavano dall'Usl, non è emerso granché. Ed è proprio grazie a interventi su larga scala che il fenomeno viene inquadrato con maggiore efficacia. Nel caso dell'hotel Alaska, infatti, l'Usl ha da subito concentrato i propri sforzi verso i dipendenti trovando ben presto conferma che tra i clienti non c'era stata alcuna trasmissione. Insomma, i contatti occasionali - anche in questo caso - si sono rivelati sicuri. Mascherina, gel lavamani e distanziamento sociale fanno la loro parte. Le cose si complicano però quando si lavora a stretto contatto per lungo tempo.

LA GESTIONE

Fino a questo momento la gestione dell'Usl Dolomiti è riuscita, anche in presenza di situazione con elevato pericolo (il Summer Party ad esempio) a tenere sotto controllo il diffondersi della pandemia. Nel territorio di competenza sono attualmente 66 le persone positive (due i ricoverati, di cui uno in area critica). Si tratta della provincia del Veneto che ha il numero più basso di contagi.

AZ

