LA STRATEGIAROMA Una telefonata «lunga e cordiale» come non ne facevano da un pezzo. Ieri sera Matteo Salvini ha chiamato Silvio Berlusconi spiegandogli la squadra e i ministri uno per uno. Soprattutto, prendendo un impegno: «Con il governo l'alleanza tra noi continua, esiste nelle regioni e in centinaia di città, un patrimonio che va tutelato per rispetto del voto. Ti prometto che difenderò il centrodestra».E' soprattutto l'ala del nord ad avere dubbi all'interno della Lega sull'intesa di governo con M5S. I big' che governano le regioni...