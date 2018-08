CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA Tornano a riunirsi i consigli di Atlantia e Autostrade per l'Italia (Aspi) sulle contestazioni del Mit per il crollo del Ponte di Genova. Le due riunioni si terranno venerdì 31, a ridosso dalla scadenza del termine (1 settembre) dei 15 giorni posto dal Ministero delle Infrastrutture nella lettera ricevuta da Aspi il 21 agosto. Alla fine della scorsa settimana ci sarebbe stata una consultazione informale dei consiglieri della società titolare della concessione, per fare il punto sulla situazione. IL PIANONella risposta di...