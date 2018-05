CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA «Senti Luigi, mettiamo una pietra sul passato. A questo punto rischiamo seriamente di ritrovarci con un governo tecnico imposto da Mattarella e guidato da un premier telecomandato da Bruxelles. Allora ti dico: non è meglio fare noi un governo politico a tempo? Scegliamo insieme un premier terzo e facciamo la legge elettorale. Poi a dicembre si vota. Berlusconi? Lascia stare, nessuno ti chiede di sederti al tavolo con lui. L'importante è che non ci sia il Pd». Matteo Salvini ha usato più o meno queste parole in «una lunga...