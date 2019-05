CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAMESTRE «Le carenze negli organici ci sono, ma per fine anno confidiamo di coprire tutti i posti vacanti». In giorni caldi per la sanità, con i sindacati che dopo le assemblee negli ospedali di venerdì scorso hanno dichiarato lo stato di agitazione parlando di personale insufficiente, carichi di lavoro sempre più pesanti e retribuzioni spesso inadeguate, interviene il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben che rassicura: «La sanità veneziana non è al collasso e non c'è nessuna intenzione di favorire il...