La strategia di Brugnaro Palasport e area urbana

IL PROGETTO

MESTRE Si chiama Venezia 3000 perché, idealmente, dopo la nascita di Venezia e dopo la costruzione del ponte della Libertà che la unì alla terraferma, la terza fase potrebbe essere quella che unisce la terraferma a Venezia: se con la costruzione del ponte della Libertà nel 1846 il fronte portuale non guardò più a San Marco e al mare ma alla terraferma, stravolgendo anche il sistema sociale ed economico (tanto che i 600 barcaroli mestrini che rifornivano giornalmente Venezia indirizzarono una supplica alle autorità perché perdevano il posto di lavoro, e il centro città da Castello e Arsenale si spostò a piazzale Roma, fino ad allora periferia della periferia), con il waterfront dei Pili l'asse cittadino subirebbe una nuova rivoluzione. E d'altro canto, dopo che per decenni l'area è stata una discarica di rifiuti urbani e industriali, le amministrazioni veneziane precedenti si sono rese conto di quanto strategico sia quel luogo e, non a caso, con il Pat (Piano di assetto del territorio) hanno previsto enormi cubature ai Pili (280 mila metri cubi) ma anche a San Giuliano a ridosso del parco e a Forte Marghera.

TERZA RIVOLUZIONE

Dentro al progetto da circa 120 milioni di euro c'è il palasport da 10 mila posti, come tassello del nuovo quartiere che, per la prima volta, è pensato allo stesso tempo di Venezia e di Mestre. Venezia 3000 era già stato presentato anni fa in Regione per avviare l'iter autorizzativo, che prevede anche l'esame della Commissione di Salvaguardia, e poi si è fermato perché Veneto Strade della Regione non aveva più i 20 milioni di euro per realizzare la nuova viabilità di San Giuliano, alla quale il progetto è collegato. In seguito Luigi Brugnaro, che aveva acquistato nei primi anni Duemila i 40 ettari in riva alla laguna ad un'asta dal Demanio dello Stato, è diventato sindaco di Venezia e ha messo da parte l'operazione per evitare le accuse di conflitti d'interesse dato che sarebbe stato lui, come sindaco, a doversi autorizzare il progetto che portava avanti come privato.

Ora ha rispolverato i Pili e, annunciando ufficialmente la sua ricandidatura a sindaco per il secondo mandato, ha inserito ai primi punti del programma la realizzazione del palasport da 10 mila posti. Ha parlato solo del palazzetto e non del progetto complessivo e, in effetti, può scegliere se portare avanti solo la costruzione del palasport per la Reyer, bonificando la parte di terreno necessaria, oppure, trovando i finanziatori disposti ad affiancarlo nell'impresa, può creare il nuovo waterfront della città: riprendendo in mano il piano di anni fa o scegliendo una nuova progettazione in base a quali possono essere gli utilizzatori di un'area così vasta. Il progetto Venezia 3000 è stato realizzato guardando al waterfront di Cape Town in Sudafrica: lì il nuovo quartiere, dove ormai vivono più di 20 mila persone, ha aperto la città all'oceano, qui la aprirebbe alla laguna e a Venezia che è proprio di fronte. Il Victoria & Albert Waterfront, realizzato con investimenti privati, ha darsene, musei, centri congressi, cinema, ristoranti, bar, uffici pubblici, attività artigianali, condomini.

Il waterfront dei Pili, allo stesso modo, era stato pensato, oltre che con il palazzetto dello sport, con una darsena da 400 posti barca, edifici residenziali a torre, altri per attività commerciali e terziarie, ristoranti e, in alternativa al ponte della Libertà, propone collegamenti via acqua con Venezia utilizzando il canale Vittorio Emanuele III.

LE ACCUSE DI CONFLITTO

Brugnaro, una volta diventato sindaco, per mettere a tacere le critiche sul conflitto d'interessi, ha costituito un blind trust affidando in gestione ai professionisti che lo compongono le sue proprietà. Dopo l'annuncio di giovedì scorso, della ricandidatura e dell'intenzione di costruire il palazzetto, le critiche sono riesplose in città. Con il progetto per il solo palasport o per l'intero waterfront, al di là del blind trust, le accuse di conflitto, secondo i critici, pctrebbero rescere quando il privato, il blind trust costituito da Brugnaro, andrà a trattare col Comune, di cui Brugnaro sarà sindaco se rieletto, per il beneficio pubblico e le opere di urbanizzazione: e non sono cosa da poco, dato che una struttura da 10mila posti richiede 6 mila parcheggi auto e una nuova viabilità; nel caso del waterfront solo di strade interne se ne prevedono per circa 4 chilometri e mezzo.

Elisio Trevisan

