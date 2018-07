La strategia del questore: la maxi retata allargata a raggiera su tutta la città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SOPRALLUOGOMESTRE La lotta non è finita. Il questore Danilo Gagliardi lo sa: l'operazione del 10 luglio è un colpo al cuore alla criminalità organizzata, ma la strada per ripulire la città dalla piaga dello spaccio è ancora lunga. Motivo per cui questa mattina, in questura, si terrà un tavolo tecnico con i vari vertici delle forze dell'ordine, dai carabinieri alla guardia di finanza, passando per la polizia locale: l'obiettivo è ampliare il sistema via Monte San Michele a raggiera su tutta la città, con un maxi dispositivo...