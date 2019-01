La strategia del Movimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Dimenticare subito l'allarme arrivato dalle suppletive di Cagliari (-14 rispetto alle politiche) per rigettarsi subito sugli effetti taumaturgici del Reddito di cittadinanza. Vero balsamo sulle ferite di queste ore, ma soprattutto spinta in vista delle europee. Così lo stato maggiore del M5S è pronto questa mattina a rilanciare la «misura bandiera». Sperando che sventoli anche nel mondo della Chiesa. Questa mattina alle 11 nello spazio convegni di un hotel in via Palermo - a poche centinaia di metri in linea d'aria dai...