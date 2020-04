LA STORIA

VITTORIO VENETO Non ci sono solo febbre e tosse. Il coronavirus può attaccare le persone senza dare problemi respiratori. Silvio Pollesel, 86enne di Vittorio Veneto con alle spalle una vita passata sui camion, ha scoperto per caso di essere stato contagiato. Il Covid-19 gli ha fatto andare i valori del fegato completamente fuori scala. «Anche dieci volte oltre i limiti massimi» conferma. Nessuno pensava al coronavirus. Le radiografie ai polmoni non avevano evidenziato anomalie. A quel punto si era arrivati a ipotizzare problemi più gravi, tanto da indurre al ricovero d'urgenza. Il 27 marzo è entrato nell'ospedale di Conegliano. Come previsto dopo lo scoppio dell'epidemia, è stato preventivamente sottoposto al tampone per il Covid-19. In teoria solo un controllo di sicurezza. È stato proprio questo, invece, a evidenziare il contagio.

L'ESITO

«Il virus mi aveva colpito facendo emergere problemi al fegato spiega Pollesel se all'ingresso in ospedale non fosse stato fatto il test in modo precauzionale, probabilmente non lo avremmo nemmeno mai saputo». E senza chiarire l'origine del problema al fegato, probabilmente se la sarebbe vista ancora più brutta. Quanti fino ad oggi hanno sviluppato qualcosa di simile a causa del coronavirus? Impossibile dirlo se non c'è stata una conferma del tampone. Dopo l'esito del test, Pollesel è stato subito trasferito nel Covid Hospital di Vittorio Veneto. Qui è rimasto ricoverato per dieci giorni. Le terapie antivirali hanno portato alla completa guarigione.

LE DIMISSIONI

E il 6 aprile è stato dimesso. «È stato strano vedere il personale tutto bardato, con mascherine, camici, cuffie e visiere racconta l'86enne nonostante questo, però, fanno sempre sentire la vicinanza ai pazienti. L'assistenza è stata fantastica. Trasmettono ogni cosa anche solo attraverso gli occhi. E prestano attenzione a ciò che dici, nonostante la frenesia dell'emergenza aggiunge non possiamo che ringraziarli per il lavoro che hanno fatto e che stanno continuando a fare». Adesso Pollesel ha ripreso la vita normale. L'appetito è tornato quello di un tempo. Ha ripreso a mangiare, e anche a lavorare. Nei giorni scorsi ha imbottigliato una parte del vino che conservava in cantina. Si riprende anche così, pronti per brindare alla salute. (m.fav.)

