LA STORIAVILLA DEL CONTE Ha cessato di vivere giovedì intorno alle 18, nella sua casa di via Santa Giuliana, a Villa del Conte, Roberta Piantella, la cinquantaquattrenne che si trovava in stato vegetativo, bloccata a letto, da trent'anni.MALATTIANel 1988 un ictus l'aveva colpita, era neo mamma di Andrea, ma già vedova. Un destino crudele si era accanito fin da subito con lei, proprio nel momento in cui la vita dovrebbe invece sorridere ed elargire speranze. La morte di Roberta è sopraggiunta l'altra sera dopo che il suo fisico, già...