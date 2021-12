LA STORIA

VENEZIA Nel Comune di Venezia ogni giorno c'è l'annuncio di qualche nuova classe in quarantena, dalle scuole d'infanzia alle primarie fino alle superiori di secondo grado. I livelli sono diversi: si parte dall'automonitoraggio, la cosiddetta quarantena casa-scuola che scatta in caso di uno o due alunni positivi nella stessa classe e comporta un disagio minimo se non quello di rinunciare in toto alle attività extra-scolastiche fino al tampone di controllo, monitorando come ovvio lo stato di salute del bambino e segnalando tempestivamente la comparsa di sintomi. Il livello successivo è quando ci sono tre o più casi positivi in una classe: qui scatta la didattica a distanza con tutto quello che ne consegue. In questo caso i genitori che lavorano e hanno figli in fascia d'età tra infanzia, primaria e medie devono alternarsi tra permessi e smart working. Infine c'è il caso di positività che però, come spesso accade, si affianca alla positività di uno o entrambi i genitori. Ma non sempre è così. «Siamo appena usciti da 28 giorni d'isolamento racconta la mamma di due fratelli che frequentano una scuola primaria del centro storico di Venezia il primo dei miei figli che ha presentato sintomi è stato il più piccolo. C'era un positivo a catechismo e probabilmente il contagio è avvenuto lì, visto che i suoi compagni di classe si sono poi rivelati tutti negativi. E' cominciato con febbre alta e mal di testa. Ho comprato un tampone in farmacia e dava risultato positivo ma solo dopo quattro giorni siamo riusciti a fare il molecolare il cui risultato è arrivato dopo altri tre giorni. Dopo aver fatto il rapido in farmacia ho subito isolato mio figlio dal fratello maggiore ma purtroppo tempo pochi giorni e anche il maggiore si è ammalato. Così, anche su suggerimento del pediatra, abbiamo lasciato i bambini in camera loro e limitato i loro movimenti al bagno più vicino (per fortuna ne abbiamo due) a cui accedevano mettendosi sempre la mascherina. Quando io entravo in camera loro per portargli da mangiare o fargli compagnia mettevo sempre la mascherina ffp2 e poi cambiavo i vestiti igienizzando le mani. Noi genitori siamo entrambi vaccinati e questo, unito alle precauzioni, ci ha evidentemente protetti perché siamo sempre rimasti negativi, ma è stata durissima per la durata: 28 giorni sono un'eternità quando si è chiusi in casa in questa situazione. Per fortuna avevamo parenti e amici che ci portavano la spesa e siamo riusciti entrambi a lavorare a distanza. Poi appena i bambini sono stati meglio le maestre hanno attivato un link per poter seguire le lezioni a distanza almeno tre ore al giorno, mentre al pomeriggio gli amici facevano loro compagnia con video chiamate e chat». (a.c.

