LA STORIA

VENEZIA In via Garibaldi, a Castello, mentre fervevano i preparativi per l'allestimento delle tavolate per la cena del Redentore, Giancarlo Colombo cominciava a sbaraccare i due piccoli stand allestiti davanti alla vetrina del suo negozio di antiquariato. Giancarlo ha riaperto la sua bottega Domino Arte solo da poco, dopo oltre sette mesi da quella terribile notte.

Il 12 novembre scorso, quando via Garibaldi si era trasformata in un fiume in piena, spazzata da raffiche di vento a 100 chilometri l'ora, il negozio di Giancarlo e di sua moglie Valencia Scott era andato completamente distrutto. La mattina dopo sembrava essere finito sotto un bombardamento. Le vetrine erano esplose per la furia dell'acqua e tutti i bei mobili d'antiquariato e la preziosa oggettistica erano ridotti ad un cumulo di macerie.

«Quel giorno di novembre eravamo a Pavia - ricorda Giancarlo - ci hanno telefonato alle due di notte per dirci che non avevamo più il negozio. E pensare che le vetrine erano antiproiettile ed antisfondamento. Sono dovuti intervenire i pompieri e per diversi giorni non siamo potuti entrare nel negozio perché c'era ancora acqua e le prese elettriche erano bagnate, sarebbe stato troppo pericoloso».

Poi i lungi restauri, l'acquisto di mobilia e oggettistica nuova. «Complessivamente abbiamo avuto 100mila euro di danni - commenta Giancarlo - al momento abbiamo ricevuto 2mila euro di risarcimento, ne stiamo attendendo altri 10mila soltanto ma non ci lamentiamo, l'importante è che siamo ripartiti ed abbiamo riaperto il nostro negozio». Oggi Domino Arte è più bello di prima, più arioso e luminoso, la mobilia e l'oggettistica, scelta con cura, è allestita in modo elegante: «Io e mia moglie siamo in pensione ed entrambi proveniamo dal campo artistico. Abbiamo rilevato quest'attività nel 2014 apportandone importanti modifiche, soprattutto nella tipologia merceologica - conclude Giancarlo - Ogni giorno ci piace allestire davanti alle vetrine un piccolo stand dove esponiamo oggettistica antica o vintage, oltre a gioielleria/bigiotteria che comprende pezzi in argento con pietre naturali, rifiniti a mano. Al momento, mancando i turisti, riusciamo solo a coprire le spese vive, l'affitto del locale e le bollette, ma siamo comunque soddisfatti. Il nostro negozio è risorto dalle macerie che l'avevano sepolto».

Claudia Meschini

