CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAUDINE Si è trovato senza lavoro a 51 anni, dopo oltre trenta di carriera nel settore farmaceutico. Ma si è reinventato come «felicitatore», come dice lui. Facendo del sorriso un mestiere e del gioco il trampolino di lancio per professioni, per così dire, decisamente inedite. Il wedding sitter che fa giocare i bambini ai matrimoni. O l'Ascoltastorie d'amor per gli anziani soli. O il Dispensatore di abbracci gratis. E oggi, a chi gli chiede se abbia rimpianti quando si guarda indietro, Aristide Menossi, 57 anni, di Udine risponde...