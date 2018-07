CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAUDINE Quando i sogni si avverano grazie a un «progetto di territorio», come è già stata ribattezzata l'operazione. È ciò che accadrà domani con il viaggio inaugurale del treno turistico lungo la tratta ferroviaria da Sacile a Gemona, ora interamente percorribile, a sei anni dalla frana che il 6 luglio 2012 la rese impraticabile. Un'operazione che la rende per ora un unicum in Italia: è la sola linea, infatti, su cui transitano sia treni per il trasporto pubblico locale (da Sacile fino a Maniago, tratto riaperto a dicembre...