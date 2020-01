LA STORIA

UDINE La rete di produttori friulani di nocciole ha una sfida e un sogno. «La sfida è arrivare a produrre 500 tonnellate di nocciole di qualità con guscio da qui a cinque anni, che equivalgono a 200 tonnellate sgusciate. Il sogno è chiudere la filiera, creando un prodotto a base di nocciole friulane, che potrebbe essere proprio una crema spalmabile a base di nocciole, oppure altri prodotti a base di cioccolato. Mi piacerebbe riuscire ad unire il cacao sostenibile con le nocciole made in Friuli. La cosa fondamentale è, prima di tutto, creare un prodotto di qualità, che sia bene accolto dal mercato», dice Diego Vidoni, 40 anni, di Treppo Grande, che con i suoi soci Roberto Baron e Carlo Costantini, entrambi di Cassacco, guida la società Nole Fvg (che significa proprio nocciola, in friulano), con quartier generale a Tricesimo, che si occupa di «noccioleti chiavi in mano» come recita il suo slogan. «La nostra ragion d'essere è creare in Fvg la filiera del nocciolo. Forniamo le piante, facciamo tutti i lavori legati alla piantumazione, diamo consulenza agronomica e tecnica, anche per la gestione della raccolta e del post-raccolta, oltre a proporci per l'acquisto delle nocciole».

IL SOGNO

L'idea di entrare nella sfida delle creme spalmabili non pare tanto peregrina, visto il furoreggiare di prodotti di successo, dalla leggendaria Nutella alla crema Pan di stelle del gruppo Barilla, per non parlare di tutti i biscotti figli, al ripieno di dolcezza. Certo, come non si nasconde Vidoni, che ha un passato «come buyer di Ferrero», con la crema di nocciole consacrata da Nanni Moretti in Bianca non c'è lotta. O, per meglio dire, «giochiamo in due campionati diversi». I tempi perché un prodotto da spalmare made in Friuli possa veder la luce? «Dipende dai volumi e dalle modalità. Se si parla di investire in uno stabilimento che la produca, servirebbero ettari che probabilmente in Friuli non raggiungerà mai. Ma se si fa qualcosa in partnership con uno stabilimento esistente, i tempi si restringono di molto». E le quantità di nocciole necessarie? «Dipende se vogliamo andare nei mercatini o nei supermercati, a livello regionale o nazionale... E dipende da quale sarà il mercato delle creme spalmabili da qui a cinque anni», dice Vidoni, che, con i suoi soci ha creato l'azienda nel 2016, quando ancora i noccioleti erano una rarità in Fvg.

LA SFIDA

«L'anno scorso i produttori che seguivamo erano 65. Ora stiamo rinnovando le consulenze», spiega Vidoni. E il numero potrebbe aumentare. Aziende sparse soprattutto fra le province di Udine e Gorizia, «da San Daniele a Sedegliano, poi da Pordenone in giù fino a Palmanova. Noi ci occupiamo direttamente di circa 180 ettari piantati e seguiamo dal punto di vista tecnico altri 20 ettari di altre aziende». Ma il panorama dei noccioleti è ancora più ampio in Friuli. Secondo le stime più prudenti, arriva almeno a «250 ettari». Ad oggi in Friuli ci sono 250 ettari a noccioleti, che funzionano: stiamo creando un sistema in regione per mettere insieme tutte le competenze, attraverso le collaborazioni con le scuole agrarie e l'università di Udine. Stiamo lavorando con il parco agroalimentare Agrifood per far emergere il settore e poter così sperare che il comparto abbia un sostegno pubblico legato ai finanziamenti agricoli. Stiamo lavorando in quest'ottica». Un obiettivo condiviso con il cluster, che chiude una nota con un appello ad «uno sforzo congiunto al rafforzamento della nocciola friulana. La creazione di un'unica struttura che raggruppi tutti i coltivatori in regione chissà che non possa poi, in futuro, farci assaporare una crema di nocciole made in Friuli».

LA REGIONE

«Le possibilità offerte da realtà aziendali strutturate e affermate come leader nel mercato internazionale - rileva l'assessore Stefano Zannier - danno un'interessante possibilità di diversificazione produttiva che potrebbe risultare utile a intraprendere la strada della sostenibilità aziendale per i nostri imprenditori agricoli».

