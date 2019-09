LA STORIA UDINE La prima volta che, su una Harley, si è visto correre sotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUDINE La prima volta che, su una Harley, si è visto correre sotto le ruote 150 chilometri in un giorno, Udine-Pordenone andata e ritorno, «la sera non voleva dormire. Aveva paura che finisse la felicità», come racconta il suo accompagnatore Gian Piero Papasodero. E oggi, su quella super-moto, grazie al progetto Route 21, l'adolescente friulano inizierà il viaggio che sigilla il suo riscatto e la sua rinascita, da Lignano a Correggio in Emilia Romagna. Lui, autistico verbale, che a 15 anni è stato bullizzato da un gruppetto di...