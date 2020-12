LA STORIA

UDINE Cronaca dalla prima linea della lotta anti-covid. In trincea anche il giorno di Natale, in pronto soccorso a Udine, dopo cento chilometri all'andata e altri cento al ritorno per portare i figli a festeggiare il 25 dicembre a casa dei nonni.

Per il medico Gloria Zanella, 39 anni, origini venete ma ormai udinese dal 2000, anche Natale è stato un giorno di lavoro come altri. «Ho fatto il turno di pomeriggio, dalle 14 alle 21. Fortunatamente è stato un pomeriggio un po' di tregua se così si può dire, sia nel pronto soccorso covid sia in quello verde. Io, essendo già risultata positiva al virus a fine novembre e poi guarita, per una questione di correttezza preferisco sempre andare nel pronto soccorso covid per lasciare più tranquilli i miei colleghi che non si sono contagiati. Ma il giorno di Natale visto che ci sono stati pochi accessi nel pronto soccorso per i pazienti sospetti, allora sono andata a dare una mano anche nell'altro reparto. Eravamo in quattro di turno». Il nemico, anche lei l'ha combattuto in prima persona. «Non vorrei ripetere l'esperienza. Una spossatezza che all'inizio pensavo dipendesse da una serie di notti andate mali. Dopodiché sarei stata volentieri a letto per giorni». Non è stata la sola a contagiarsi, visto che alla fine in medicina d'urgenza «fra medici e infermieri ci sono stati circa 35 positivi». Si è contagiata anche sua figlia piccola, 3 anni, «asintomatica» che ha condiviso con la mamma nel periodo di isolamento la metà della casa per infetti, lasciando l'altro piano al marito di Gloria (anche lui medico) e al figlio più grande, 8 anni, negativi.

«Al mattino alle 8 ho portato i bambini dai miei genitori, a 100 chilometri di distanza, in Veneto. Giusto il tempo di spacchettare i regali e sono ripartita per Udine per prendere servizio in ospedale. Sono partita verso le 11, perché non sapevo quanti blocchi avrei trovato per i controlli». I suoi figli, dice, ormai ci hanno fatto il callo a mamma e papà in corsia anche i giorni festivi. «Un po' si sono abituati. Il grande adesso inizia a patire di più. Dice: mamma, non ci sei mai. Nella lettera a Babbo Natale ha scritto vorrei più tempo con la mia mamma e che fosse meno stanca. Certo, ha scritto anche che vuole la Nintendo, è un bambino come tutti». Ma il pensiero di mamma è in quelle parole. «A Natale per fortuna in pronto soccorso i pazienti sono arrivati gradualmente. Le attese non erano di più di 10 minuti. Non ci sono state le abbuffate di Natale o gli incidenti di ritorno dai pranzi natalizi che di solito sono le patologie più frequenti. Nel percorso covid a Natale non ci sono stati più di 10 accessi al pomeriggio e in quello non covid, a spanne, una trentina». Lontane le immagini delle ambulanze in coda di fine novembre. «Nell'ultima settimana abbiamo visto un po' di calo. Si sono svuotati i reparti, così i pazienti trovavano presto un letto. In passato ci sono state giornate in cui in Pronto soccorso c'erano anche 35 malati tutti e 35 da ricoverare». Quanti pazienti covid ha visto da inizio pandemia? «Non ne ho tenuto il conto. Nelle giornate peggiori vedevamo anche una ventina di nuovi arrivi per turno. Mi sono rimasti impressi soprattutto gli anziani, preoccupatissimi di non avere i familiari vicino». Del giorno di Natale, dice, ricorda un 80enne «in gambissima»: «La prima cosa che mi ha chiesto è quando sarebbe potuto tornare a casa. Continuava a ripetermi: Non mi sono abbuffato. Poi è arrivato il tampone: positivo. Ci è rimasto malissimo. Era preoccupato per la moglie. Domani (oggi ndr) quando tornerò in turno arriverò un 10 minuti prima per sapere come sta». In reparto non c'è stato tempo di festeggiare, anche se «la pasticceria Cortello ci ha fatto arrivare due vassoi di brioche». Rispetto alla prima ondata, dice, il clima che si respira fuori è diverso. «La gente protesta perché non è libera di uscire». E intanto lei con i colleghi si è sorbita senza fiatare «turni molto pesanti» da ottobre con «tante notti: in un mese riuscivamo a farne anche 6-7». Ma almeno a Natale è arrivata la tregua. «Siamo stati graziati dalla pioggia sicuramente». E dalla zona rossa.

Camilla De Mori

