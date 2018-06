CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIASono stati recuperati sulla spiaggia a est di Tripoli. Sono tre bambini, avevano meno di un anno e mezzo, indossavano tute di colore rosso, uno di loro ha ancora le scarpe da ginnastica bianche e rosa. I visi gonfi che sembrano guardare in alto, invocando qualcosa. Due erano marocchini, uno egiziano. I cadaveri sono tenuti, con goffa delicatezza, da due uomini in divisa della guardia costiera e da un altro soccorritore vestito di bianco. Le foto non hanno sonoro, ma in quelle immagini sembra di capire che non abbiano parole i tre...