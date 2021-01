LA STORIA

SEREN DEL GRAPPA Avventura finita bene per una famiglia di Treviso, rimasta bloccata nella propria seconda casa nella valle di Seren. Le abbondanti nevicate di fine anno hanno infatti causato un veloce aumento della quantità di neve a terra, oltre ad aver mosso una slavina che ha invaso la strada che conduce alla casera. «Non volevamo disturbare nessuno, ma avendo una bambina piccola abbiamo ritenuto fosse meglio non rischiare», afferma Giovanni, il capofamiglia. A salvare il nucleo famigliare, nella mattinata di ieri, i vigili del fuoco che grazie all'ausilio di un gatto delle nevi li ha trasportati fino a valle, dove hanno recuperato la macchina e potuto fare rientro nella loro abitazione.

L'AVVENTURA

È proprio Giovanni, che vive nella periferia di Treviso, a raccontare la storia che ha inizio mercoledì scorso, 30 dicembre. Sfruttando la possibilità di raggiungere le seconde case, lui insieme alla moglie ed alla figlioletta di tre anni, e con la compagnia dei due cani, hanno deciso di recarsi a Seren del Grappa, dove hanno una seconda casa. «È una zona che ci piace molto, e per questo, quando possiamo, raggiungiamo la nostra casa. Purtroppo quest'anno, a causa del Covid, ci siamo venuti meno». Ecco quindi che la famiglia parte da Treviso in macchina e raggiunge Seren. Era previsto l'arrivo di un po' di neve e per questo decidono di lasciare la macchina in località Danardo, in valle di Seren. «Abbiamo proseguito a piedi per i chilometri che ci mancavano per raggiungere la nostra casa racconta ancora Giovanni -. La strada era percorribile, non c'era nessun tipo di problema. Una volta giunti a destinazione abbiamo trascorso lì qualche giorno in serenità. È arrivata la prima nevicata e ho spalato la neve in modo tale da consentirci poi di tornare a valle quando decidevamo di fare ritorno a Treviso. Poi però è arrivata la seconda nevicata che ha causato una slavina che ha bloccato la strada». Quella di fine anno è stata una nevicata eccezionale: erano anni che non si vedeva così tanta neve. «Se fosse stato per me, in qualche modo, sarei tornato a valle, ma avendo la moglie e la bambina ho preferito non rischiare», aggiunge l'uomo.

I SOCCORSI

«Abbiamo una bambina piccola e le scorte di cibo iniziavano a scarseggiare, anche se non ci è mai mancata né la corrente né l'acqua né altro», prosegue Giovanni. Così, bloccati in casa e con la paura che quella slavina potesse muoversi o riservare delle sorprese al loro passaggio, Giovanni ha deciso di chiamare il comune e precisamente la consigliera comunale Elsa Scopel. «La strada è una strada consorziale privata che noi solitamente non apriamo spiega il sindaco di Seren del Grappa Dario Scopel -. Quando ci hanno contattato ci siamo recati sul posto per capire se potevamo aprire comunque noi la strada, ma ci siamo subito resi conto che ci sarebbero voluti alcuni giorni per aprirla dalle slavine, quindi troppo tempo. La nostra consigliera è stata sempre in contatto con la famiglia e si è recata con le ciaspe nella casa dei trevigiani per assicurarsi che stessero bene. Nel frattempo sono stati allertati i vigili del fuoco per un intervento». Nella giornata di ieri quindi, i vigili del fuoco, muniti di gatto delle nevi, hanno superato la slavina ed hanno potuto quindi riportare la famiglia a valle.

I RINGRAZIAMENTI

Giovanni tiene a ringraziare sia il comune di Seren che i vigili del fuoco: «Sono stati tutti gentilissimi. Persone di cuore che difficilmente si trovano. Ci hanno perfino aiutato a sgomberare la neve dalla macchina quando siamo arrivati a valle». Insomma, una storia finita bene e di cui rimarrà, almeno per la bambina, il piacevole ricordo del viaggio sul gatto delle nevi.

Eleonora Scarton

© RIPRODUZIONE RISERVATA

